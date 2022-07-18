PTT önünde uzun kuyruk oluştu

Van'da PTT Merkez Şubesi önünde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önünde kuyruğa giren vatandaşlar, özellikle havanın sıcak oluşundan dert yakındı. Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlardan kimisi dükkanların saçakları altında gölgede beklerken kimisi ise, çevredeki dükkanlara sığındı.

Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamada bulunan Van PTT Başmüdürü Sacid Bostancıoğlu, Kurban Bayramı tatili sonrası yoğunluğu önleme adına 13,14 Temmuz'da PTT müdürlüklerinin açık tutularak tam gün mesai yapıldığını ifade ederek, “Ancak, buna rağmen 15 Temmuz resmi tatil ve hafta sonu tatili nedeniyle özellikle sosyal ödemelerden ötürü bir yoğunluk yaşanmaktadır. Genel olarak sosyal ödemelerin yoğun olarak ödendiği ayın belirli dönemlerinde yoğunluğumuz olmaktadır. Bayram sonrası merkezlerimizde yaşanan yoğunluk dikkate alınarak nispeten daha az yoğunluğu bulunan yerlerden personel kaydırmak suretiyle bu yoğunluğun önüne geçmeye çalışmaktayız. Ancak, diğer merkezlerimizin de personel sıkıntısı nedeniyle bu uygulamayı kısıtlı olarak yapabilmekteyiz. Ayrıca, genel olarak personelin izin dönemleri yaz aylarına denk geldiğinden bu aylarda diğer aylara oranla daha da sıkıntı yaşamakta olduğumuz dikkate alınarak vatandaşlarımızın bu sıkıntılardan daha az etkilenmeleri adına ek tedbirler almaya çalışmaktayız” dedi.

Atilla İdiz

