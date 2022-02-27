Putin, Rusya Özel Kuvvetleri'ne teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Şubat Rusya Özel Harekat Kuvvetleri Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Putin mesajında, “Bugünlerde Donbass'taki halk cumhuriyetlerine yardım sağlamaya yönelik askerlik görevlerini kahramanca yerine getiren askerlere minnettarım. Zor şartlarda mümkün olan en verimli, açık ve yetkin hareket ederek, ülkemizi ve vatandaşlarımızı koruyarak, Rusya'nın ulusal çıkarlarını sağlamak için askeri görevinizi her zaman onurlu bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğunuzu defalarca kanıtladınız” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Putin'in, Uluslararsı Judo Federasyonu Onursal Başkanlığı geri alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tüm dünyada büyük tepki toplarken birçok ülke ve kuruluş Rusya'ya karşı yaptırım kararı almaya devam ediyor. Judoda siyah kuşak sahibi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Uluslararası Judo Federasyonu Onursal Başkanlık unvanı vermişti. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Putin'in unvanının geri alındığı belirtilerek, “Ukrayna'da devam eden çatışmalar doğrultusunda, Vladimir Putin'in Uluslararası Judo Federasyonu Onursal Başkanı ve Büyükelçisi statüsü askıya alınmıştır” denildi.

Erhan Altıparmak

