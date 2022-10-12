Putin: 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, dünya enerji piyasası ve Rusya'nın enerji politikalarına dair açıklamalarda bulundu. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattında meydana gelen sızıntılara değinen Putin, olayı "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendirdi. Putin "Bunun tüm kıtanın enerji güvenliğini baltalamak olan uluslararası bir terör eylemi olduğu konusunda şüphe yok. Kuzey Akım'daki sabotajın arkasında kim var? Elbette Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki bağları koparmak isteyenler, Avrupa'nın siyasi egemenliğini baltalamak ve bitirmek isteyenler. Amaçları ucuz enerji kaynaklarını engellemek, milyonlarca insanı endüstriyel gaz, ısı, elektrik ve diğer kaynaklardan yoksun bırakmak ve tüm bunları çok daha yüksek fiyatlarla satın almaya zorlamaktır" dedi. Putin, "Kuzey Akım'a yapılan saldırılar çok tehlikeli bir örnek haline geldi. Dünyanın neresinde bulunursa bulunsun, kim tarafından kontrol edilirse edilsin, deniz tabanına veya karaya döşendiğine bakılmaksızın kritik herhangi bir ulaşım, enerji veya iletişim altyapısı nesnesinin artık tehdit altında olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Enerji krizinin Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından değil, Batılı politikalardan kaynaklandığını söyledi.

"Rusya tedarikleri başlatmaya hazır. Top AB'nin sahasında"

Türk Akımı gaz boru hattının da sabote edildiğini söyleyen Putin, "Nükleer terörizm de boş durmuyor. Zaporijya Nükleer Santrali'nin bombalanması ve Kursk'taki santral çerçevesinde terör saldırıları yapılması. Bu girişimler arasında elbette Türk Akımı doğalgaz boru hattını baltalama girişimleri de var" diye konuştu. Rusya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı üzerindeki bir bağlantı üzerinden gaz tedarikine başlamaya hazır olduğunu söyleyen Putin, bunun Avrupa Birliği'ne bağlı olduğunu söyledi. Putin, "Rusya bu tür tedarikleri başlatmaya hazır. Top AB'nin sahasında. Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında Avrupa'ya enerji kaynakları tedarik edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz"

Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntı nedeniyle iletilemeyen gazın Türk Akım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini vurgulayan Putin, "Kuzey Akım boru hatları üzerinden gönderilemeyen gazı, yerini değiştirerek Karadeniz'e yönlendirebilir ve burayı Rus gazının ana tedarik hattı haline getirerek doğalgazı Avrupa'ya Türkiye üzerinden iletebiliriz. Tabi ki ortaklarımız da bunu isterlerse Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz" dedi.

Putin, Rus gazının Türk Akımı üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasının ekonomik yönden avantajlı olduğunu kaydederken, aynı zamanda bu boru hattının daha güvenli olduğunu söyledi. Putin, yaptırımlara ve enerji altyapısına yönelik son "terör saldırılarına" rağmen Moskova'nın piyasadan geri çekilme niyetinde olmadığını belirtti.

Erhan Altıparmak



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