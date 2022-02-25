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Putin ve Macron telefonda görüştü

Putin ve Macron telefonda görüştü
Putin ve Macron telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından ardında telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Fransız tarafının inisiyatifiyle düzenlenen Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesi sırasında, Ukrayna çevresindeki durum hakkında ciddi ve açık bir görüş alışverişi yapıldı” denildi.

Açıklamada, Putin'in, Macron'a Rusya'nın Ukrayna saldırısının nedenleriyle alakalı kapsamlı bir açıklama yaptığı ifade edildi.
Putin, gün içinde Pakistan Cumhurbaşkanı Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yüz yüze, Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erhan Altıparmak

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