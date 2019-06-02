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Rakka'da çifte patlama: 10 ölü

Rakka'da çifte patlama: 10 ölü
Rakka'da çifte patlama: 10 ölü

Suriye’nin Rakka kentinde meydana gelen çifte patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kentinde gece saatlerinde çifte patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, şehrin merkezinde mayın patlaması gerçekleştiği, sonrasında ise Naim Meydanı'nda bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. Patlamalarda 5'i sivil en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

Rakka kenti, 2017'den bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.  

Serkan Bayar
 

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