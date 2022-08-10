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Rehine alma olayı yasak aşk çıktı

Rehine alma olayı yasak aşk çıktı
Rehine alma olayı yasak aşk çıktı

Adana’da silahla vurduğu iki kayınbiraderinden birinin eşini rehin alan zanlı tutuklandı. Şüphelinin rehin aldığı kadınla yasak aşk yaşadığını, ona zarar vermemeleri için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Rehine alma olayı yasak aşk çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah İçme (36), kayınbiraderi Sercan T.'nin (36) tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle dükkana giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi (25) bacaklarından vurdu. Daha sonra saldırgan, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi (32) rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre İçme'yi ikna etmeye çalıştı. Olay sırasında korkup, iş yerindeki buz dolabına saklanan Ahmet Hac Hamdo (15), polis ekiplerince kurtarıldı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi. Gözaltına alınan İçme, emniyete götürüldü. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.

Emniyette sorguya alınan İçme'nin, rehin aldığı Özge T. ile arasında yasak aşk yaşadığını öne sürerek ifadesinde, “Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım” dedi. Özge T. ise bu iddiayı yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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