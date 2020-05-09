İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çomaklı'yı akademisyenler ve öğrenciler tekrar göreve çağırdı

Rektör Çomaklı'yı akademisyenler ve öğrenciler tekrar göreve çağırdı
Rektör Çomaklı'yı akademisyenler ve öğrenciler tekrar göreve çağırdı

Bir milyon öğrencinin online olarak katıldığı sınavlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler tekrar göreve çağırdı.

Özellikle son dönemde yaşanan süreçlerin ailesi ve kendisi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin, sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştığını belirten Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, istifa kararının hemen ardından Anadolu Üniversitesi Senato üyeleriyle bir araya geldi. Senato toplantısında kararını öğretim elemanları ile de paylaşan Çomaklı'nın ayrılma kararından ötürü duygusal bir atmosfer oluştu.

Öğretim üyeleri, Rektör Çomaklı yönetiminde üniversitenin birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini, kronikleşen birçok sorunun bu dönemde çözüldüğünü belirterek Çomaklı'yı istifa kararından vazgeçmeye çağırdı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde görev yapan birçok akademisyen ise istifa haberinden duydukları üzüntüyü dile getirirken, Çomaklı'nın görevine devam etmesi yönünde destek mesajları paylaştı.

Sürekli öğrencilerle bir arada bulunan Çomaklı'ya öğrencileri de sosyal medya hesapları üzerinden çok sayıda mesaj atarak görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu.

Çağatay Gür
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.