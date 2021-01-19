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Resulayn'daki patlamanın faili yakalandı

Resulayn'daki patlamanın faili yakalandı
Resulayn'daki patlamanın faili yakalandı

Suriye-Resulayn ilçe merkezinde 2 Ocak 2021 tarihinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı terör olayının failleri yakalandı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Resulayn'da görevli Jandarma Danışman Timlerinin İstihbarat ve TEM birimleriyle yerel kolluk kuvvetlerinin olay bölgesindeki tüm deliller ile olay bölgesini gören tüm kamera kayıtlarını titizlikle incelemesi sonucunda gerçekleştirilen operasyonla, olayın faili olan Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Özgürlüğüne karşı bombalı eylem istendi

Araca patlayıcıyı yerleştirenin kadın terörist olduğu, uzaktan kumanda ile aracı patlatanın erkek bir terörist olduğu, diğer 7 şüphelinin ise bu iki teröriste yardım ettikleri tespit edildi.

Yakalanan kadın terörist beyanında; Kamışlı'da bulunan cezaevinde yattığı dönemde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından yoğun baskılara maruz kaldığını, istedikleri bir yere terör saldırısı yapması karşılığında serbest bırakılacağı, aksi halde cezaevinden uzun yıllar çıkamayacağı tehdidi ile eylem yapmaya zorlandığını anlattı.
Yakalanan şahıslar hakkında Yerel Kolluk birimlerince adli işlem başlatıldı.

Hasan Özkan

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