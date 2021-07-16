Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor

Önceki gün şiddetli sağanak yağış nedeniyle Rize'nin Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışmaları Güneysu Deresi'nde devam ediyor. Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAG Özel Timi 2 Arama ve Kurtarma Timi sabahın erken saatlerinde Güneysu deresine girerek arama çalışmalarını sürdürdü. Arama çalışmalarında henüz kayıp şahsa ulaşılamazken, diğer kayıp şahıs Batuhan Delihasan'ı arama çalışması ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde sürüyor.

Hasan Fehmi Demir - Ozan Köse

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