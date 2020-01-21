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Robert Prosinecki: “Fenerbahçe hak etti”

Robert Prosinecki: “Fenerbahçe hak etti”
Robert Prosinecki: “Fenerbahçe hak etti”

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe’ye elenen Kayserispor’da Teknik Direktör Robert Prosinecki, karşılaşmanın ardından konuştu. Fenerbahçe’nin turu hak ettiğini söyleyen Prosinecki tüm odaklarının ligdeki Ankaragücü maçı olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Kayserispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Fenerbahçe'nin bu ligin en iyi takımlarından olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, “Tabii ki su götürmez gerçek, Fenerbahçe bu ligin en iyi takımlarından birisi. İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynamak zordur. Yeni oyuncular aldık ve bazı yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Bu maçta Fenerbahçe bizden daha iyiydi. Maçın son dakikalarında Pedro'nun kaçırdığı bir gol vardı ve bir de penaltı pozisyonu vardı. Fenerbahçe turu geçen ve bunu hak eden taraf oldu. Biz Kayserispor olarak savaşmaya devam edeceğiz. Final maçı niteliğinde Ankaragücü maçımı var. Bu maçta ne yapıp edip kazanmamız gerekiyor. Tüm odak noktamız Ankaragücü maçı” diye konuştu.

Bozhan Memiş - Bora Akyol

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