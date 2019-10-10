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Roberto Bravo'dan Mücevher Fuarı'nda Venedik teması

Roberto Bravo'dan Mücevher Fuarı'nda Venedik teması
Roberto Bravo'dan Mücevher Fuarı'nda Venedik teması

Mücevher sektörünün yenilikçi markası Roberto Bravo, İstanbul Mücevher Fuarı’nda İtalya’nın aşk tazeleyen şehri Venedik’ten ilham alıyor. Geniş ürün yelpazesi ve farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Roberto Bravo, etkileyici koleksiyonlarını 49. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat & Malzemeleri Fuarı’nda sergiliyor.

Hikayelerinde doğanın renklerinden ilham alan ve özgün tasarımlarıyla Türk mücevherat sektörünün yenilikçi markalarından olan Roberto Bravo, 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen, bölgenin en büyük Mücevher Fuarı'nda yepyeni koleksiyonları ve Venedik konseptini işlediği standı ile yerini alıyor.
Bu sene Venedik'in San Marco Meydanı'nda hizmete açtığı iki katlı yeni mağazası ile dikkat çeken Roberto Bravo, bölgenin en büyük fuarı olan İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat & Malzemeleri Fuarı'na Venedik konseptini taşıyor.

Ürünlerinde yenilikçi tasarımlarıyla fark oluşturan marka, CNR Expo'da gerçekleşen fuarda yeni ürünleri ve koleksiyonlarının yanı sıra farklı stant tasarımı ile de fuara renk katıyor.

Venedik temalı mücevher standı
Roberto Bravo, Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, BDT ülkelerinden Orta Doğu'ya tüm mücevher sektörü profesyonellerinin katılım sağlayacağı fuarda dört özel koleksiyonu ve Venedik esintisini yansıttığı stant tasarımı ile fuarın en dikkat çekici isimlerinden biri oluyor. Standın vitrininde ürünlerin yanı sıra yine Venedik objelerine de yer veriyor. Standın özel kafe bölümünde ise İtalya'nın eşsiz sokaklarından bir kesit yer alıyor.

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