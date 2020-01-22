'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya Corona virüsüne karşı önlem aldı

Rusya Corona virüsüne karşı önlem aldı
Rusya Corona virüsüne karşı önlem aldı

Çin’de 6 kişinin ölümüne yol açan ve sınır ülkelerine yayılan Corona virüs ile ilgili önlem aldı.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Sergey Kraevoy, Çin'de 6 kişinin ölümüne neden olan ve 291 kişiye bulaşan Corona virüsü ile ilgili açıklama yaptı. Çin tarafından insandan insana bulaşabildiği açıklanan virüsün şu ana kadar Güney Kore, Japonya ve Tayland'a yayılmasını değerlendiren Kraevoy virüsün en çok deniz mahsullerinden yayıldığına dikkat çekti.

Çin ile sınırı olan ve güçlü ticaret bağları bulunan Rusya'nın bu virüse karşı hazırlık yaptığını belirten Bakan Yardımcısı Kraevoy, Çin sınırındaki ticaret bölgelerinde sağlık birimleri ile Çin'den Rusya'ya ihraç edilen ürünlerin kontrollerinin arttırıldığını ve ülke genelinde kamuoyuna karşı virüs konusunda kamunun basın aracılığıyla bilgilendirilmeye çalışıldığını ifade etti. Kraevoy ayrıca şu ana kadar ülkede virüsün bulaştığı insanın bulunmadığını söyledi.

Çin'in Hubeyi eyaletinde ortaya çıkan virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cenevre'de acil koduyla toplantı gerçekleştirdi. Virüsün yayılmasının önüne geçilmesi ile ilgili yapılan toplantıda birçok ülkenin potansiyel risk altında olduğu belirtildi.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.