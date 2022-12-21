Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Gaz dağıtım merkezi için Ankara ve diğer muhataplarımızla görüşüyoruz'

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 45. Dışişleri Bakanlar zirvesi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüntülü mesaj gönderdi. Konuşmasında örgütün bölgeye kattığı değerden bahseden Lavrov, "Karadeniz bölgesi yüzyıllar boyunca halkların, kültürlerin, dinlerin ve medeniyetlerin kavşağı olmuştur. Doğu ve Batı'nın, Kuzey ve Güney'in birleştiği yer burasıdır. 30 yıl önce Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) kurulmasıyla sürdürülebilir kalkınma gereğiyle bölge çapında bir strateji oluşturmak için kurumsal bir temel elde ettik. Çok kutuplu bir dünya düzeninin nesnel oluşumu bağlamında, Karadeniz bölgesinin küresel ekonomideki rolü artacaktır. Bu yönde olumlu eğilimler belirgindir. Örneğin bu yılın ilk 9 ayında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu ikiye katlanarak 45 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak



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