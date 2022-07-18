İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü

Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü
Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü

Rus birliklerinin, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü - Tıkla İzle

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk'te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.