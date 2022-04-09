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Rusya, Harkov'u vurdu

Rusya, Harkov'u vurdu
Rusya, Harkov'u vurdu

Ukrayna’nın doğusunda bulunan Harkov kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlenmesinin ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, “Harkov’un Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde sivil halka Bucha’daki gibi davranıldı” dedi.

Rusya, Harkov'u vurdu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus ordusu tarafından sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Harkov kentinin hedef alınmasının ardından bölgede çok sayıda bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, aralarında çocuklarında bulunduğu 3 kişinin Ruslar tarafından yakılarak öldürüldüğünü söyleyerek, "Harkov'un Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde sivil halka Bucha'daki gibi davranıldı. Hırsızlar, kadın ve çocukların katilleri. Bunlara ordu denemez. Gusarovka köyünde uzun işkenceler sonrası Rus askerleri, aralarında çocukların da olduğu 3 kişiyi yakarak öldürdü. Elleri bağlanmış başka ceset de bulduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov ise şehre paraşütlerle bombaların bırakıldığını, böyle bir görüntüye şahit olanların paraşütle atılan bombalardan uzak durmalarını ve 101-112 numaralarını arayarak konuya ilişkin bilgi vermelerini istedi.

Bekir Keskin

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