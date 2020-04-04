İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya, Sırbistan'a korona virüs ile mücadele ekibi ve insani yardım gönderdi

Rusya, Sırbistan'a korona virüs ile mücadele ekibi ve insani yardım gönderdi
Rusya, Sırbistan'a korona virüs ile mücadele ekibi ve insani yardım gönderdi

Rusya, korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren Sırbistan’a insani yardım ve virüsle mücadele için ekip gönderdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak korona virüsüne karşı destek istemesinin ardından harekete geçen Rusya Savunma Bakanlığı ilk sevkiyatın Belgrad'a gerçekleştirildiğini duyurdu. Daha önce Sırbistan'a yardım konusunda hazırlık yapıldığını duyurarak zor durumdaki ülkeye 11 uçakla tıbbi yardım, 87 askeri uzman ve 16 teknik cihaz gönderileceğini duyuran Rusya Savunma Bakanlığı gerçekleşen ilk sevkiyat ile ilgili yapılan açıklamada, “Öncü Rus askeri uzman grubunun ve epidemiyolojik tanı ve dezenfeksiyon ekipmanının bulunduğu Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait ilk İl-76 askeri kargo uçağı, başkent Belgrad'ın 20 kilometre kuzeybatısındaki Bataynitsa üssüne indi” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.