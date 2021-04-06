Rusya, tüm askeri bölgelerde savaşa hazırlık durumu denetimlerine başladı

Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik gün geçtikçe yükseliyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında bölge komutanları dahil askeri kademenin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Şoygu, Rus ordusundaki hareketliliğe dair yaptığı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık planına uygun olarak askeri idare organlarında, bölgelerde ve birliklerde denetimlere başlandı. Askerler, taktik, özel ve iki taraflı tatbikatlar yapmak üzere poligonlarda çalışmalara başladı” dedi.

Rus ordusu Nisan'da 4 bin 48 askeri tatbikat yapacak

Toplantıda denetimler kapsamında Nisan ayı boyunca 812'si iki taraflı, 101'i poligonda ve 520'si askeri eğitim tesislerinde olmak üzere toplam 4 bin 48 ayrı tatbikat yapılacağı belirtildi. Söz konusu tatbikatlarda tüm askeri bölgelerin askeri birliklerinin görev alacağı ifade edilirken, ülkenin Doğu bölgelerindeki denetimlerin Genelkurmay Başkanlığı diğer bölgelerdeki denetimlerin ise bölge komutanlıklarınca yürütüleceği aktarıldı.

370 binden fazla askere Covid-19 aşısı yapıldı

Savunma Bakanı Şoygu toplantıda 9 Mayıs tarihinde başkent Moskova'da bulunan Kızıl Meydan'da yapılacak Zafer Günü askeri geçit töreni ile ilgili hazırlıklara değinmesini ardından tüm askeri birliklerde korona virüse karşı aşılamaların devam ettiğini ifade etti. Şuana kadar 425 binden fazla askerin aşılandığını duyuran Şoygu, 370 binden fazla askere ise aşının her iki dozunun uygulandığını belirtti.

Şoygu ayrıca, Covid-19'a yakalanan askerlerin yüzde 98,5'ini tedavisinin tamamlandığını diğer askerlere ise tıbbi müdahalenin sürdüğünü aktardı.

Rusya'dan art arda tatbikat haberleri geldi

Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında tatbikatlar ve Rus ordusundaki durum tartışılırken Rusya Savunma Bakanlığı art arda tatbikat haberleri duyurdu. Rusya'nın Altay Bölgesi'ndeki Barnaul'da askeri tatbikat yapıldığı Stratejik Füze Birimi'nin en yüksek derecede savaş hazırlığına getirildiği ifade edilirken, Yars füze sistemleri, Typhoon-M saldırı püskürtme tankları ve mayın temizleme araçları ile tatbikatlar yapıldığı duyuruldu.

Başka bir tatbikat duyurusunda ise Leningrad Hava Kuvvetleri ve Batı Askeri Bölgesi Hava Savunma Ordusu Birimleri tarafından Astrakhan Bölgesi'ndeki Aşuluk Poligonu'nda S-300, S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile tatbikatlar yapıldığı aktarılırken, senaryoya göre ateşlenen füzeler ile olası bir hava saldırısının önlendiği ifade edildi.

Erhan Altıparmak

