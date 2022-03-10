Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi

İki ülkenin bakanlarını yüz yüze getiren toplantı 11.25'te başladı; yaklaşık 90 dakika sürdü.

“24 saatlik ateşkes en önemli konu, ilerleme olmadı”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Kolay olmadı. Bu temas savaştan sonra ilk temas oldu. Hem kolay hem de zor bir görüşme oldu. Lavrov geleneksel anlatılarını gerçekleştirdi. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik çözüm bulmaya çalıştım. İnsanı trajediyi sonlandırmak için en iyisini yaptım. Havadan bombalamalar gerçekleşiyor. Ben buraya insanı amaç ile geldim. Mariupol'dan gitmek isteyen siviller var. Korkudan ve mücadeleden kaçmak isteyen siviller var. Lavrov buna bir taahhüt vermedi. İlgili kişiler ile konuşacağını belirtti. Ateşkesi konuştuk. 24 saatlik ateşkes en önemli konu. Bir ilerleme olmadı. Bu konuda Rusya'da başka karar alıcılar olduğunu biliyoruz. Çabalarımız devam edecek. Çözüm arama gayretini sürdüreceğiz. Dışişleri bakanları barış ve güvenlik konusunu liderler ile konuşacaklar. Bu işbirliğinin sürecinin ve Ukrayna'daki savaşın bitmesine yönelik sürecin devamı için çalışmaya devam edeceğim. Rusya'nın işgal ettiği yerlerin özgürleşmesi için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

“Ukrayna pes etmeyecek”

Görüşmenin 1.5 saat sürdüğünü belirten Kuleba, “Bakan Çavuşoğlu gerçekten iyi çabalar gösterdi. Ben buraya iki görev ile geldim. İlki insanı koridor oluşturmak. İkincisi ise en azından 24 saatlik ateş için anlaşmak için geldim. İnsanların sorunlarını çözmemiz lazım. Biz savaşı durduramıyoruz. Şu açıdan bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa durduramayacağız. Ukrayna pes etmeyecek. Biz diplomasiye açığız. Biz çözümler arıyoruz. Biz cesur bir şekilde vatanımızı ve insanlarımızı koruyacağız. Umarım bu formatın devamı olur. Rusya tarafı görüşmeye hazır ise ben buna açığım. Bugün ihtiyacımız olan tek şet ciddi yapıcı bir görüşmedir. Biz barış için elimizden geleni yapacağız. İnsan hayatı bizim için en değerli şeyimiz” açıklamasına yer verdi.

“Onun söylediklerini dinlemek kolay olmadı”

Toplantıda askeri bir destek konusunun ele alınmadığını belirten Kuleba, “Benim girişimim üzerine genellikle sahada insanı konular oldu. Sayın Lavrov da görüşlerini bildirdi. Onun söylediklerini dinlemek kolay olmadı. Ben çok kez insanı konuları hatırlattım. Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor. Ukrayna güçlü savaşmaya devam ediyor. İlk gelen Rus uçaklarının başarısız olmasını sağladık. Teslim olmayacağız” dedi.

“Ukrayna halkının umudunu korumasını istiyoruz”

Saldırıların Ukrayna Rusya'nın taleplerini karşılayana kadar devam edeceğini tahmin ettiğini belirten Kuleba, “Bir de umudu öldürmek istiyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Ukrayna halkının umudunu korumasını istiyoruz. Bu konulara yapıcı bir şekilde yaklaşmaya çalıştım. Yanlış yere dönen bir sivil hiç beklenmeden Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Bu bir savaş suçudur. Umuyorum ki Sayın Lavrov bu konuyu Rus ordusundaki arkadaşları ile konuşacak. Sivillerin sorunlarına çözüm bulmak için yardımcı olacak. Öncelikle Mariupol'da insanı yardımın iletilmesi de çok önemlidir. Bence dışişleri bakanları güçlerini birleştirerek çözüm alabilirler. Toplantıda çok basit öneride bulundum. Hepimizin akıllı telefonları var. Ben şöyle dedim. Ben şu an kendi yetkililerimi arayabilirim. Size yüzde 100 garanti verebilirim. İnsanı koridorların amacına ulaşmasını için. Aynısını siz yapabilir misiniz dedim. Kendisi yanıt vermedi. Kendisi de sorumlu kişileri arayacaktır. Farklı farklı varsayımları ile geldik. Çözüm bulma amacı ile geldim. Kendisi dinlemek için gelmiş. Ben her türlü aramayı yapabilirim dedim. Benim önerim desteklenmedi” dedi.

“NOTO bu saldırıyı durdurmaya hazır değil”

Kuleba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“NATO'ya tam üye olabilmek istiyoruz. Bunlar tek bir hamlede olabilecek şeyler değil. Geleceğe yönelik çalışmalar sürecek. NOTO bu saldırıyı durdurmaya hazır değil. Ukrayna'daki güvenlik durumu ve sonrasında NATO üye olduktan sonra bu durum nasıl olacak bunu sormak lazım. Şu an bir savaş var. Kendi güvenliğimizi temin etmemiz gerekiyor.”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları ise şöyle:

Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Putin'in de yaptığı telefon görüşmesinde bu karar alınmıştı. Biz her türlü temastan yanayız. Bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorunların çözümü için her türlü çabayı destekleriz.

"MÜZAKERELERİN EYRİNİ ALACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Aslında bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere sapması için kullanılmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde şu anlaşıldı: Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur.

"İNSANİ KORİDOR ÖNERİMİZİ TEKRARLADIK"

Biz aynı zamanda Rusya tarafının günlük olarak insani koridor açılması konusundaki önerisini tekrarladık. Bu önerimiz hala geçerli. Tüm tarafların, AB'nin görüşlerinin de ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Ukrayna'ya silah temin edenler bunun tehlikesini anlamalı. Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır. Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO'nun genişlemesine karşı çıkmıyoruz. Ukrayna'nın da güvenliğini istiyoruz ama Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Elbette halkımız zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ama bu süreçten sağlıklı şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin bilinçli bir şekilde bu krizden çıkmasını diliyoruz. Batı'nın samimi olduğunu elbette biliyoruz ama hiçbir zaman güvenlik çıkarlarının ayaklar altına alınmasını istemiyoruz.

Batı'ya bir daha asla bağımlı olmamayı deneyeceğiz.

PUTİN VE ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?

Herkes biliyor, Putin temaslardan kaçınmamıştır. Bu temasların laf olsun diye yapılmasını istemiyoruz. Sayın Kuleba'yla görüştük. Katma değer olacaksa görüşürüz. Ukrayna yönetimi son yıllarda görüşme adına görüşme yapılsın, laf olsun diye görüşmek istiyor. Somut bir mutabakata ulaşmak için değil.

PETROL VE DOĞAL GAZDA YAPTIRIM OLACAK MI?

Petrol ve doğal gazı asla silah olarak kullanmadık. 2011'de Ukrayna yönetimi transit gazı çalmaya başladı. Avrupa o zaman onları doğru yola sevk etmedi.

"BİYOLOJİK LABORATUVAR" İDDİALARI

Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz.