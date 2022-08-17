Rusya'da günlük Covid-19 vakaları Mart'tan beri ilk kez 30 bin sınırını aştı

Rusya'da Covid-19 vakaları artışa geçti. Covid-19 ile Mücadele Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre günlük vaka sayısı 20 Mart'tan sonra ilk kez 30 bin sınırını aşarak 33 bin 106 olarak kayıtlara geçti. Son rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı da 18 milyon 964 bin 246'ya yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da toplam can kaybı da 383 bin 300 olarak açıklandı.

Başkentte vaka sayıları artıyor

Başkent Moskova'da son 24 saatte 10 bin 241 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 2 milyon 928 bin 275 olarak açıklandı. St. Petersburg kentinde de 3 bin 881 vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 600 bin 492 oldu. Covid-19 ile Mücadele Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da bir günde 22 bin 680 kişi sağlığına kavuştu ve toplam iyileşen sayısı 18 milyon 194 bin 750'e ulaştı. Hastaneye yatış oranı 39 bölgede artışa geçerken, 42 bölgede ise azaldı.