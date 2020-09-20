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Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin cesedi bulundu

Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin cesedi bulundu
Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin cesedi bulundu

Rusya’da bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine ekipler tarafından baskın yapılan evden yığınla çöp çıkarken dairenin temizliğinin üçüncü gününde 2 ceset çıktı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından kapı açılarak içeriye girilince dairenin ağzına kadar çöp dolu olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri de dahil birçok kişi dairede temizliğe başlarken apartman sakinleri dairede 2 yaşlı çiftin yaşadığını kocanın ise kör olduğunu söylediler. Ekiplerin geceli gündüzlü başlattığı çalışmanın ilk gününde çok sayıda fare ve kedi görülürken temizliğin ikinci günü kör olan yaşlı adamın çürümüş cesedi bulundu. Temizliğin üçüncü gününde ise yine cesedi çürüyen yaşlı kadının cesedi bulundu. Dairedeki çöplerin temizlenmesi 3 gün sürerken çıkan cesetler incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken komşuların ifadesinin alındığı dairenin ise yaşlı çifte sosyal destek projesi desteğiyle Rusya Federasyonu hükümeti tarafından verildiği öğrenildi.

Erhan Altıparmak
 

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