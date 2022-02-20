Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "İşgal yok, böyle bir plan da yok"

Ukrayna-Rusya arasındaki krizin ardından, batılı ülkeler Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine dair tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Rusya, bu iddiaları yalanlarken son olarak Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov da, "İşgal yok, böyle bir plan da yok. Hiçbir ülkenin topraklarını ele geçirmeye çalışmıyoruz. Donetsk ve Lugansk'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu doğrulamak istiyorum” dedi.

Kırım'ın Rusya'ya katılımının Rus ordusu operasyonuyla gerçekleşmediğini, Kırım halkının tercihiyle gerçekleştiğini savunan Antonov, "Kırım sorunu çözüldü ve konu kapandı. Bu Rus kuvvetlerinin operasyonlarıyla değil Kırım'da yaşayan halkın kararıyla gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak