S-400 sevkiyatını işte o uçak yaptı: RA-76363

Ankara'ya S-400 hava savunma sistemi malzemelerini getiren Antonov RA-76363 kodlu uçak, Ankara Mürted Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. 12 Temmuz tarihinden itibaren S-400 hava savunma sistemi parçaları böylece Türkiye'ye gelmeye başladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı konu ile ilgili, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır" açıklamasında bulundu.

İrfan Çalışkan - Mustafaapaydın - Ömer Çetin