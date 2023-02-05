Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yüzde 20 oranında azaltıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı ve Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan kararla yurt genelinde ve İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların azaltılacağı duyuruldu. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 5 Şubat saat 17.00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20, 6 Şubat'ta tüm gün yüzde 10 ve 7 Şubat'ta tüm gün yüzde 10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Lokman Sarıkurt

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