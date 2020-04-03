Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Virüse bu gücü tanımayalım. Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, toplamda 425 kişi oldu. 25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var. En yüksek 217 İstanbul, 27 İzmir, 14 Ankara ve Konya takip ediyor.. İyileşen 69 hastamız daha var. Kayıp sayımız düne kıyasla az. Tablonun bütünü ise bize şunu söylüyor: Temas içinde olmamalıyız, araya mesafe koymalıyız, kendimizi izole etmeliyiz. Virüsün yayılmasını tedbirleri uygulayarak durdurabiliriz.

EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI!

Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunduk o da kararlarını açıklayacaktır.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 78,7'SİNİ 60 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR OLUŞTURUYOR

50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördü. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Hiper tansiyon vakalarıyla ilgili daha çok 40-90 yaş aralığında görüldüğü. Burada da hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo. Diyabet hastalarının 40'la 85 arasında değiştiğini görüyoruz.

İSTANBUL'DA VİRÜSÜ BİR KİŞİ 16 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi. Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi virüsü 16 kişiye bulaştırıyor.