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Sağlık Bakanı Koca: 'Son 24 saatte korona virüsten 117 kişi hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanı Koca: 'Son 24 saatte korona virüsten 117 kişi hayatını kaybetti'
Sağlık Bakanı Koca: 'Son 24 saatte korona virüsten 117 kişi hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 117 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, “Bugün 37 bin 535 test yaptık. Bu sonuçlara göre 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Bugün düne göre önemli oranda hasta sayısı düştü.

Toplam vaka sayımız 98 bin 674 ulaştı. 117 hastamızı kaybettik, düne göre düşüş var. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bin 814 bunların 985 solunumu yapay yolla sağlanıyor.

Hem yoğun bakım hastamızda hem de entübe hastamızda düşmeler var. Bugün iyileşen hasta sayımız bin 559, toplam iyileşen hasta sayımız ise 16 bin 477'ye ulaştı” dedi.

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