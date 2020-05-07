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Sağlık Bakanlığından İngiltere'ye gönderilen ekipmanlara ilişkin iddialara cevap

Sağlık Bakanlığından İngiltere'ye gönderilen ekipmanlara ilişkin iddialara cevap
Sağlık Bakanlığından İngiltere'ye gönderilen ekipmanlara ilişkin iddialara cevap

Sağlık Bakanlığı Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu ekipmanların standartlara uygun bulunmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasında yer alan, “Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin 7 Nisan tarihinde Birleşik Krallık'a 100 bin adet tulum, 100 bin cerrahi maske ve 50 bin adet N95 maskenin hibe edildiği hatırlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikalarının İngiliz tarafına önceden ibraz edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)'in onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir. Yukarıda anılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilginin talep edildiği bildirildi.

Neşra Durmaz - Musa Erdoğan
 

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