Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şahıs tutuklandı

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Aralık Cumartesi günü, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Aziziye Mahallesi'nde bir adreste ikamet eden R.S.(22), M.G.(27), Özbekistan uyruklu D.T. (27) ve Gürcistan uyruklu S.Ö.(42) adlı şahıslar gözaltına alındı. Operasyonlarda şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet kapsül içerisinde eroin maddesi, 9 adet uyuşturucu hap, 2 poşet içerisinde çok sayıda boş uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ile hassas terazi, 6 adet kapsül içerisinde içime hazır metamfetamin, D.T. isimli şahsa ait olan ve daha önce çalınan altın kolyesi ile yüzüğü R.S. isimli şahsın üst aramasında ele geçirildi.

Gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonların devamında ise; uyuşturucu madde ticareti ile alakalı olacağı değerlendirilen N.A.'nın (35) Karasu Plaj Caddesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde olduğu tespit edilmiş, iş yerinde yapılan aramada 1 adet çalıntı kaydı olan tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu madde kullanmak için gerekli aparatlar ele geçirildi. N.A.'nın kullandığı araçta yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız Baretta marka tabanca, 2 adet metamfetamin uyuşturucu madde kapsülü ile kullanmak için gerekli aparatlar ele geçirildi. N.A. ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen Ş.S. isimli şüphelinin Yalı Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada da 15 gram hint keneviri maddesi yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adli mercilerce, H.K. isimli şüpheliye adli kontrol denetimi verilirken, Özbekistan vatandaşı D.T. ile Gürcistan vatandaşı S.Ö. serbest bırakıldı. Şahıslardan R.S., M.G. ve N.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Metin Nişancık

