Şampiyonun tercihi Excalibur oldu

Kitleleri peşinden sürükleyen meşin yuvarlağın yıldızları, boş vakitlerini oyun oynayarak değerlendirmeyi seviyor. Birçok sporcunun gerçek dünyadan sıyrılıp keyifli vakit geçirme aracı olarak gördüğü oyun dünyasının takipçilerinden biri de Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza. Öyle ki bu tutkusu için güçlü bir bilgisayar arayışına giren Brezilyalı futbolcu, tercihini oyunculara performanstan ödün verdirtmeyen Excalibur'dan yana kullanıyor. YouTube içerik üretici Enis Kirazoğlu ile kendisine özel yüzlerce konfigürasyon seçeneği arasından bir oyun bilgisayarı oluşturan Josef, YouTube içerik üreticisi Enis Kirazoğlu ile Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın üretim merkezinde 1 gün geçirdi, son dönemin en iyi oyunlarından COD: Warzone deneyimini güçlü oyun bilgisayarı Excalibur E600 ile yaşadı.

İlk kez bir futbolcuya konfigürasyon bilgisayar üretildi

Oyun severler denilince akla genellikle genç kuşak ve öğrenciler gelse de durum hiç öyle değil. Her sektörden ya da her yaştan bireyin tutkunu olduğu oyunların ünlü sporcular tarafından da sıklıkla tercih edildiği biliniyor. Hatta Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza da bir oyun sever. Daha iyi ve daha güçlü performans sergileyeceği oyun bilgisayarına ihtiyaç duyacak kadar oyun tutkunu olan ünlü futbolcu, güç ve performansı en üst segmentte bulabileceği bilgisayar arayışına da ünlü YouTuber Enis Kirazoğlu ile son verdi. Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın konuğu olarak üretim merkezini ziyaret eden ikili, Türkiye'de ilk kez bir futbolcuya özel konfigürasyon bilgisayar oluşturup keyifli bir oyun deneyimi yaşadılar.

Şampiyona yakışır güç ve performans

YouTuber Enis Kirazoğlu ile Casper üretim merkezini gezen ünlü futbolcu, futbol ve oyun dünyasına yönelik keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi. En güçlü oyun bilgisayarına sahip olmak için sabırsızlanan Josef de Souza, Enis Kirazoğlu'nun kendisi için yüzlerce konfigürasyon seçeneği arasından oluşturduğu Excalibur E600 oyun bilgisayarı ile tanıştı. Casper'ın web sitesi üzerinden anakart, ram, ekran kartı üzerinden özelliklere göre konfigürasyon yapan Enis Kirazoğlu, Josef de Souza için 11. Nesil Intel Core i7 işlemci, Z590 anakart, NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB ekran kartı, 64 GB RGB RAM, 2TB SSD, 1200W platinum power suply tercihlerini yaptı. En güvenilir ve en kaliteli markaların ürünlerinin uygun eşleşmesini Casper'ın konfigürasyon özelliğiyle elde eden ünlü futbolcu, uyumsuzluk problemleri ile karşılaşma derdi de yaşamayacak.

Excalibur ile profesyonel seviye

Kendisine özel konfigürasyonu yapılmış E600 masaüstü oyun bilgisayarının başına geçen Josef de Souza, son dönemin en iyi oyunlarından COD:Warzone oyununu oynadı. Başlarda rakiplerine karşı zorluk çeken ünlü futbolcu, birkaç pratikten sonra oyuna ısınmaya başladı. Excalibur'un ona sağladığı yüksek FPS değerlerine hayran kalan ve hareket alanının masaüstü bilgisayarda verdiği etkiye bayılan yıldız futbolcu, Excalibur ile birkaç haftalık deneyiminden sonra profesyonel seviyede oyunlar sergileyebileceğini de video izleyicilerine aktardı.