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Sanayide oksijen tüpü patladı, o anlar kameraya yansıdı

Sanayide oksijen tüpü patladı, o anlar kameraya yansıdı
Sanayide oksijen tüpü patladı, o anlar kameraya yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki eski sanayi sitesinde kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayide oksijen tüpü patladı, o anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki eski sanayi sitesinde yaşandı. Kaporta tamir işinin yapıldığı bir iş yerinde ustanın otomobilde kaynak yaptığı sırada patlama yaşandı. Oksijen tüpünün aniden alev alması sonucu yaşanan patlamada Serhat Y. isimli ustanın hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaporta ustası Serhat Y.'nin otomobilin içerisinde kaynak yaptığı sırada aniden patlama yaşandığı ve alevlerin yükselmesiyle birlikte aracın içerisinden çıkarak oksijen vanasını kapattığı görüldü. Patlama sonrası alevler içerisinde kalan otomobil ise komşuların hortumla müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Şinasi İnan

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