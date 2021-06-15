Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı

Yangın, 02.45 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 1000 m2 alan içinde bulunan palet deposunda çıktı. İçerisinde mutfak tüplerinin bulunduğu palet deposunda art arda patlamalar oldu. Palet deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Palet deposunun yanında bulunan bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken Sancaktepe, Sultanbeyli, Dudullu ve Ataşehir'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Depodabüyük hasar meydana gelirken polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Çıkan yangında palet deposunda bulunan tüpler peş peşe patladı mahalle sakinleri sokağa döküldü

Görgü tanığı Furkan Şimşek, “ Önce bir patlama sesi geldi. Balkondan dışarı baktım. Ortada küçük bir yangın vardı. Birden bir patlama daha oldu. Alevler çatıya yükseldi. Sonrasında bütün çatı yanmaya başladı. Sonrasında yangın yayıldı. Hurdacı burası içinde her türlü şey var. İçerde kalan birileri yok ilk başta ondan şüphelendim hemen itfaiyeye aradım” dedi.

Muharrem Çam

