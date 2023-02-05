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Şanlıurfa'da çöken tentenin altında kalan araçlar hasar gördü

Şanlıurfa'da çöken tentenin altında kalan araçlar hasar gördü
Şanlıurfa'da çöken tentenin altında kalan araçlar hasar gördü

Şanlıurfa'da kar yağışı sonrası çöken tentenin altında kalan araçlar hasar gördü.

Şanlıurfa'da çöken tentenin altında kalan araçlar hasar gördü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Beykapısı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı zaman zaman olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Mahallede yaklaşık 30 metrelik tente, kar yağışı nedeniyle çöktü. Tentenin çökmesiyle altında park halinde bulunan 4 araçta ağır hasar oluştu. Tente iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.
Öte yandan, Şanlıurfa Toptancılar ve Perakendeciler Sitesi'nde de bir tente çöktü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Bekir Şeyhanlı
 

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