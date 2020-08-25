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Sansasyonel eylem için Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı yakalandı

Sansasyonel eylem için Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı yakalandı
Sansasyonel eylem için Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı yakalandı

Taksim Meydanı’nda keşif yaptığı ve sansasyonel eylem planı içinde olduğu tespit edilen bir DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının Taksim ve çevresinde keşif yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Sansasyonel eylem için Taksim’de keşif yapan DEAŞ'lı yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ üyesi H.S. adlı bir teröristin Gaziantep'ten İstanbul'a gönderildiği istihbaratını aldı. Teröristin sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirleyen İstanbul polisi, H.S.'nin Taksim ve çevresinde keşif yaptığını tespit etti. Bunun üzerine hücre üyesinin kaldığı yeri belirleyen İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, DEAŞ'lı teröristin Küçükçekmece'de bir otelde kaldığını tespit etti.

Kısa bir süre sonra eylem yapması beklenen ve kanlı plan için talim bekleyen H.S. adlı hücre üyesi, dün otel odasında İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Teröristin kaldığı otel odasında yapılan aramalarda 1 AK-47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 5 şarjör ve 150 adet fişek ele geçirildi. Hücre üyesi H.S. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, zanlının Taksim Meydanı ve çevresinde keşif yaptığı anlar ve polisin operasyon anı kameralara yansıdı.

Sadık Kahraman

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