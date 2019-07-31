Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:'S-400'lerde ikinci teslimat gelecek sene sonunda başlayabilir'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TGRT Haber'de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı. S-400'lerde ikinci teslimat gelecek sene sonunda başlayabilir' diyen Demir, şunları söyledi:

Birinci sistem gibi değil ikinci sistem. İkinci sistemde bir ortak üretim, teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi adım var ve oradaki kazanımların birinci sisteme de entegre edilmesi var. Bu sistemdeki dost düşman tanıma unsurları ve yazılım gibi konuların bizim kontrolümüzde olması bizim için hayati öneme sahip. Bunun hayata geçmesi lazım ve karşı tarafla da bu konuyla mutabıkız. Bunun hayata geçmesi belli bir süreç. Bizim için asıl olan milli ve yerli üretim. Bunu yaparken de hava savunma sistemi gibi konularda yabancı tedariklerle mutlaka ve mutlaka bir teknoloji geliştirme unsurunun işin içinde olması bizim için hayati önem taşıyor. Zaten önceki görüşmelerimizde de sürekli vurguladığımız konu buydu” dedi.

“S-400'ler nasıl çalışacak? Kumanda Türkiye'nin elinde mi olacak? Rusya bu sisteme müdahale edebilecek mi?” sorusuna Demir, şu cevabı verdi:

“Kumanda Türkiye'nin elinde olacak mı gibi sormanın gereği yok. Tabii ki Türkiye'de olacak kumanda. Bu sistemde Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. Türkiye gerekli eğitim ve hazırlığı yaptıktan sonra bu unsura tamamen hakim olacaktır. Şu anda kullanıcı unsurlar Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri bu konuda çok titiz oldukları için dört dörtlük bir hazırlıkla sistemi tamamen kendi kontrolümüze almak ve kullanmak üzere hazırlıklarını devam ettiriyorlar.”

HİSAR-O ve HİSAR-A'lar ile ilgili de bilgi veren Demir, testlerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Gelecek senenin sonunda bunların hazır olacağını ve seri üretime başlayacağımızı düşünüyoruz. 2021-2022 yıllarında HİSAR A, HİSAR O ve SİPER diye anons ettiğimiz daha uzun menzilli, bu sistemler kademe kademe 2020'den sonra devreye girecekler ve bu da bizim kademeli hava savunma sistemimizi tamamlamış olacak.”

İlker Turak - Ömer Çetin - Nurullah Geylani - Emre Yüzügüldü



