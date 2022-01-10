Şehzadeler TOKİ'nin yüzde 50'si tamamlandı

Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yatay mimari tarzında inşaatına başlanan 396 konut, 17 işyeri ve bir camiden oluşan yeni yerleşim alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalarda konutların yüzde 50'si tamamlanırken evlerin aralık ayında hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, şantiye yetkililerinden bilgi alarak binalarda incelemelerde bulundu.

Başkan Çelik incelemeleri sırasında hazırlanan örnek daireyi de gezdi. Yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Burada 396 daire 17 iş yerinin bulunduğu ticaret merkezi ve 1 caminin inşaatı devam ediyor. Şu anda inşaat çalışmalarının yüzde 50'si tamamlanmış durumda. Hedefimiz Aralık ayı gibi buradaki tüm inşaat çalışmalarını tamamlayarak buradaki hak sahiplerine evlerini teslim etmek” diye konuştu.

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