Serdar Berk Tosun: “Türk savunma sanayisine hız kazandıracağız”

Ankara'da 1993 yılında modern emülsiyon patlayıcı tesisi olarak kurulan Orica-Nitro Patlayıcı Maddeler Sanayi Ticaret A.Ş., şimdi de savunma sanayi alanında hizmet vermeye hazırlanıyor. Firma geliştirmiş olduğu girişimler ve projelerle Türk savunma sanayisinin hız kazandırmayı planlıyor. Yaptıkları çalışmalarla savunma sanayi alanında adlarından söz ettireceklerini belirten Orica Nitro Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Berk Tosun, daha önce Türkiye'nin maden sahalarında olmak üzere; İstanbul Yeni Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü gibi büyük projelerde de yer aldıklarını ifade etti. Çalışmalarını aynı titizlikle savunma sanayi alanına da taşıyacaklarını kaydeden Tosun, dünyada sadece 4 adet olan ve Ortadoğu, Balkanlardaki yüzde 100 yerli tek elektrikli kapsül üretimine de devam edeceklerini söyledi.

Patlayıcı sanayisinden savunma sanayisine

Başta Ankara olmak üzere tüm dünyada patlayıcı madde yatırımları olduğunu belirten Serdar Berk Tosun, savunma sanayisindeki girişimlerini hızlandıracaklarını açıkladı. Bu süreçte böyle bir yapılanmanın içerisinde Türkiye'nin mevcut politik konumun çok önemli olduğunu ifade eden Tosun, “Maddi çıkar gözetmeksizin gerek güvenlik gerekse de savunma alanında her zaman devletimizin yanındayız. Yapacağımız tüm çalışmalarla ülkemizin bu alandaki girişimlerinin önü açılacaktır” dedi.

Savunma sanayi alanında yaptıkları projelerden de bahseden Tosun, “Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Ortadoğu'daki gelişmeler nedeni ile savunma sanayisi alanında güdümlü kısa, orta ve uzun menzilli yerli hava savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda milletimizin menfaatine olacak her yatırımın sonuna kadar yanında olacağız” şeklinde konuştu.