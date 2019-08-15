Seyir halindeki tır alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde İskenderun Denizciler otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki tırın motor bölümü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını fark eden şoför, kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle tır adeta alev topuna döndü. Tırın yolun sağ şeritte yanması nedeniyle trafikte kontrollü olarak ilerledi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yanan tıra müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İsmet Biçen