Şırnak'ta ekipler, nisan ayında 5 metre kar ile mücadele ediyor

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İşletme Müdürlüğü Uludere işletme şantiye şefliği karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Uludere'ye bağlı Uzungeçit beldesi Arvazi Tepesinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal bölgelerde kış mevsiminde yağan kar ve oluşan tipi nedeniyle kapanan Arvazi Tepesi yolları, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açılıyor.
Ekipler yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu bölgede ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ayhan Babat