Şişli'de 12'nci kattan aşağı atılan esnafın davasında mütalaa

Şişli'de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021 günü sanık Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış ve Demirci 11'inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin Boyalı'nın İstanbul 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü celsede tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ve tarafların avukatları hazır bulundu.

İlk olarak müştekinin sanığın yüzüne tokat attığı kaydedildi

Duruşmada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, taraflar arasındaki kavganın başlama sebebinin taraflarca farklı şekilde anlatıldığı, elde edilen kamera görüntülerinin çözümüne göre ilk olarak müştekinin, sanığın yüzüne tokat attığı kaydedildi. Akabinde sanığın, boğuştuğu müştekiyi çekerek asma kat korkuluğundan aşağı doğru düşürdüğü ve müştekinin bu düşme sonucu yaralandığı aktarıldı.

2 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Açıklanan mütalaada, sanığın arbede sırasında müştekinin yanlışlıkla düştüğünü savunduğu ancak kasıtlı olarak müştekiyi düşürmeye çabaladığının tespit edildiği de belirtildi. Mütalaada, sanık Çağdaş Boyalı'nın ‘haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 9 aydan, 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada taraf avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre verilmesini talep ettiler. Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Sema Demir

