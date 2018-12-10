Şişli'de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Olay, 6 Aralık Perşembe günü Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen 34 GK 3391 plakalı cip sürücüsü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Çöne idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpma sonrası ismi öğrenilemeyen cip sürücüsü ile motosiklet sürücüsü Çetin Çöne arasında sözlü tartışma yaşandı. O esnada cip içerisindeki sürücünün eşi araçtan inerek motosiklete tekmeler savurdu. Bir süre sonra araç sürücüsü de aracındaki copu alıp araçtan inerek motosiklet sürücüsü Çetin Çöne'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek karı kocayı motosikletten uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar kask kamerasına yansıdı

Yaşanan o anlar motosiklet sürücüsü Çetin Çöne'nin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen cip sürücüsü motosiklete çarparak duruyor. Daha sonra eşi aracından inerek motosiklete tekme atmaya başlıyor. Cip sürücüsü de aracından inerek elindeki cop ile motosiklet sürücüsüne saldırıyor. Olayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünü darp eden karı kocayı ayırmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Çetin Çöne'nin aracın önüne geçerek aracın gitmesine izin vermediği görülüyor. Daha sonra vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

Selim Bayraktar

