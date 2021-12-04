Şişli'de nefes kesen kovalamaca!

Olay, önceki hafta salı günü saat 22.30 sıralarında Şişli Bomonti'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, lüks bir rezidansın önünde 34 CMP 091 plaka aracın içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, rezidansın önünde bekleyeme başladı. Bir süre sonra gelen aracın içerisine binen bir şahıs, yaklaşık 10 metre sonra geri indi. Bunun üzerine aracın önünü kesen polis ekipleri, aracın içerisindeki ve uyuşturucu satın alan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Nefes kesen kovalamaca kamerada

Müşteri olan şahsın kaçması üzerine polis memuru kovalamaya başladı. Kaçan şahıs, girdiği rezidansın içerisinde tam asansöre bineceği esnada, özel güvenlik görevlisinin de yardımıyla polis ekipleri tarafından yakalandı. Üst araması yapılan şahısta 3,90 gram marihuana ele geçirildi. Hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Aracın içerisinde uyuşturucu satan şahıs ise polise direnerek kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamaca sonrasında şahıs, kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Şahsa yapılan üst aramasında, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 8 bin lira ve 3,90 gram marihuana ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan satıcı F.K. ile müşterisi B.A.C. emniyete götürüldü.

Torbacı tutuklandı, müşterisi serbest kaldı

Emniyette işlemleri tamamlanan B.A.C., 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, F.K. ise 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemeler ise incelemek üzere polis kriminal laboratuvarına götürüldü.

Doğan Can Cesur