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Sivasspor'da sakatlık şoku! Sefa Yılmaz 6 hafta yok

Sivasspor'da sakatlık şoku! Sefa Yılmaz 6 hafta yok
Sivasspor'da sakatlık şoku! Sefa Yılmaz 6 hafta yok

DG Sivasspor, futbolcu Sefa Yılmaz’ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Sivasspor'da, bu maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. 31 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ın, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklamada kulüp doktoru Burak Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:

“Hafta içi gerçekleştirdiğimiz antrenman sırasında sakatlanan sporcumuz Sefa Yılmaz'a yapılan kontrollerde sol ayak bileği ve kaval kemiği etrafındaki yumuşak dokularda yırtık tespit edilmiştir. Yaygın ödemi de bulunan oyuncumuzun en az 6 hafta sonra hazır olmasını planlıyoruz. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Oğuzhan Sarzep
 

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