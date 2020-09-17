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Solunum sıkıntısı yaşayan yeni doğan bebek için seferberlik

Solunum sıkıntısı yaşayan yeni doğan bebek için seferberlik
Solunum sıkıntısı yaşayan yeni doğan bebek için seferberlik

Van’ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan bebek, jandarmanın büyük gayretleriyle helikopterle Batman’daki hastaneye ulaştırıldı.

Önceki gün doğum sancıları başlayan Gülcan Bulkan, yakınları tarafından kaldırıldığı Erciş Devlet Hastanesinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan hemen sonra yapılan tetkiklerde bebeğin solunum sıkıntısı yaşadığı belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, ileri tetkik ve tedavi için sevk edilmesine karar verilen bebeğe çevre hastaneler ve illerde yoğun bakım ünitelerinde yer taraması yapıldı.

Yapılan araştırmalar sonrası yeni doğan bebek için Batman'daki bir hastanede yer bulundu. Doktorların, durumu kritik olan bebeğin Batman'a sevkinin karayoluyla yapılmasının mümkün olmayacağını belirtmesi üzerine Van Valiliği ve Jandarma Asayiş Kolordu Helikopter Filo Komutanlığı ile irtibata geçildi. Ekiplerden bebeğin durumu ile ilgili alınan bilgiler sonrası, kısa süre içerisinde Jandarma Filo Komutanlığında hazırlıkları tamamlanan Skorsky tipi helikopter havalanarak Erciş ilçesindeki 108'inci Topçu Alay Komutanlığı pistine iniş yaptı.

Batman'a sevki yapılan bebek de, Erciş Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi personeli ile ambulansa alınarak helikopterin iniş yaptığı Erciş 108'inci Topçu Alay Komutanlığına getirildi. Bebeğin bindirilmesi sonrası Erciş ilçesinden havalanan helikopter, kısa sürede Batman'a ulaştı. Burada ambulansla karşılanarak hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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