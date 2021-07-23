Son 24 saatte korona virüsten 60 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 11 bin 94 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu. Bir günde toplam 219 bin 528 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 215 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 35,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 50 bin 204'a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Bitlis'te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir” dedi.

Musa Erdoğan