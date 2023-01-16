Son yılların en kurak kışı: İki fotoğraf arasındaki fark kuraklığı gözler önüne serdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 3 aylık "Standart Yağış İndeksi" metoduna göre Kırıkkale'de "şiddetli kuraklık" yaşanıyor. Kent genelinde, sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde yaşanıyor. Bölgenin en yüksek rakımlı Dinek Dağında da kar yağışı görülmedi. Bin 744 rakımlı Dinek Dağında geçen yıl ile bu sene Ocak ayında aynı noktadan "dron" ile çekilen fotoğraf ve görüntüler, bölgede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Kimisi doğa manzarasına karşı salıncakta sallanırken kimisi de ata binmeyi tercih etti. Bazı aileler de gölet kenarında piknik yaparak vakit geçirdi.

"Bir, iki sene sonra da böyle yağışlar olmazsa ne olacak"

Geçen yıl kış mevsiminde yoğun kar sebebiyle Dinek Dağına çıkamadıklarını belirten Filiz Başar, "Geçen sene biz Dinek Dağına çıkamamıştık. Bugün geldik, güneşi gördük. Güzel bir gün ama su yok. Geleceğimiz ne olacak? Bilmiyoruz yani. Barajlarımızın kuruması, gelecekte çocuklarımıza su diye bir şey kalmayacak. Rabbimden de umudumu kesmiş değilim. İllaki Allah, herkesin kısmetini rızkını verir. Bir iki sene sonra da böyle yağışlar olmazsa ne olacak? Yani çok üzülüyorum. Geçen seneye göre yağışların azalmasına, toprağın suya doymaması, bitkilerin, hayvanların yani sonumuz ne olacak bilmiyorum. İnşallah Rabbimiz yüzümüze bakar da kısmetimiz neyse gönderir" dedi.

"Geçen sene bu zamanlar buraya kardan gelemiyorduk"

Yazdan kalma bir havanın olduğunu ifade eden Mikail Başar, "Şu an güneş hoşumuza gidiyor ama çiftçilerimiz için, toprak için iyi değil. Geçen sene bu zamanlar buraya kardan gelemiyorduk ama şu an yazdan kalan havalar var. Mevsimler değişecek gibi. Kırıkkale'nin mevsimi bir ay geriden takip ediyor diye düşünüyorum. Şubat'tan umutluyuz. İnşallah Şubat ayı çiftçilerimizin olsun kuraklık manasında olsun güzel bir yağış olur, barajlarımız da dolar. Ekinimiz, arpamız, buğdayımız, neyse artık iyi bir verim alırız" diye konuştu.

"İlk defa böyle bir şeyi görüyoruz"

Berat Karakaya ise, "Ocak ayında Dinek Dağına motorla çıkmak bizim için bir hayal olabilirdi geçen senelerde. Ama bu yıla baktığın zaman Dinek Dağında kış mevsiminde motor ile geliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir değişiklik. İlk defa görüyoruz böyle bir şeyi" şeklinde konuştu.

Hasan Ay



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