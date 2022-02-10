Sosyal medya fenomeni Murat Övüç: '641 öğrenciye burs verdim, hedefim 5 bin'

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hafta içi her gün TMB TV'de saat 10'00'da ekranlara gelen sunuculuğunu Kadir Balık ve Derya Yapanel‘in yaptığı “Mevzu Ne?” programının konuğu oldu. Övünç, programda hakkında merak edilenleri cevaplarken kendisiyle ilgili de bilgi verdi. Övüç, insanlara yardım etmeyi sevdiğini ifade ederken hedefinin 5 bin öğrenciye burs vermek olduğunu ifade etti.

“641 öğrenciye burs verdim”

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Program yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna: “Zamanım yok, çok yoğun geçiyor. Sabah 06:00'da kalkıyorum. Güzel bir program, proje teklifi gelirse düşünebilirim” derken “4 yıl içinde 641 öğrenciye burs verdim. Benim hedefim 5 bin öğrenciye burs vermek” diye konuştu.