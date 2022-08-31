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Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek

Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek
Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenlenecek

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov için 3 Eylül'de cenaze töreni düzenleneceği açıklandı.

Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov, başkent Moskova'daki tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Gorbaçov'un ölümü sonrasında cenaze töreni için detaylar belli olmaya başlarken, Gorbaçov Vakfı'na ve ailesine en yakın isimlerden olan gazeteci Aleksey Venediktov, Gorbaçov için cumartesi günü cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının belirsiz olduğunu belirtti.

Papa Francis, Gorbaçov için taziye mesajı yayınladı

Tüm dünyadan birçok önemli isim ve ülke liderleri Gorbaçov için taziye mesajı yayınlarken, Hristiyan aleminin lideri Papa Francis'te akşam saatlerinde bir mesaj yayınladı. Gorbaçov'un kızı İrina'ya telgraf çeken Papa, Gorbaçov'un halklar arasında uyum ve kardeşlik sağlanmasına yaptığı katkıya dikkat çekti. Papa mesajında, "Babanız Mihail'i kaybetmenin verdiği acıyla şu anda size manevi olarak yakınım. Yakınlarınıza ve onu önde gelen bir devlet adamı olarak görenlere en içten taziyelerimi sunmak istiyorum" dedi.
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) ofisinden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gorbaçov'un cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.

Erhan Altıparmak

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