Spor Toto Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Mayıs Cuma

20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek

19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

