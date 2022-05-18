İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Mayıs Cuma

20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek
19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.