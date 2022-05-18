Spor Toto Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Mayıs Cuma
20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
21 Mayıs Cumartesi
16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
22 Mayıs Pazar
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek
19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık