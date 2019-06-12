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Su ürünleri üretimi 2018 yılında azaldı

Su ürünleri üretimi 2018 yılında azaldı
Su ürünleri üretimi 2018 yılında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı su ürünleri verilerini açıkladı. Buna göre; su ürünleri üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak 628 bin 631 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 35,3’ünü deniz balıkları, yüzde 9,9’unu diğer deniz ürünleri, yüzde 4,8’ini iç su ürünleri ve yüzde 50’sini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI 2018 YILINDA YÜZDE 11,4 AZALIRKEN, YETİŞTİRİCİLİK YÜZDE 13,8 ARTTI 

Avcılıkla yapılan üretim 314 bin 94 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 11,9, iç su ürünleri avcılığı yüzde 6,2 azaldı. Yetiştiricilik üretiminin yüzde 33,4'ü iç sularda, yüzde 66,6'sı denizlerde gerçekleşti.
Deniz ürünleri avcılığı ile yapılan üretimde ilk sırayı yüzde 31,5'lik oran ile Doğu Karadeniz Bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 30,6 ile Batı Karadeniz, yüzde 18,4 ile Marmara, yüzde 15 ile Ege ve yüzde 4,5 ile Akdeniz Bölgesi izledi.

KİŞİ BAŞINA ORTALAMA BALIK TÜKETİMİ 2018 YILINDA YÜZDE 11,8 ARTTI 

Kişi başına ortalama balık tüketimi 2017 yılında 5,49 kg olarak gerçekleşirken, 2018 yılında yüzde 11,8 artarak 6,14 kg olarak gerçekleşti.  

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