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Sultangazi'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

Sultangazi'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Sultangazi'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

Sultangazi'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Sultangazi’de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti - Tıkla İzle

Sultangazi'de kar ile kaplı yolda İETT otobüsleri mahsur kaldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti. Yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen İETT otobüsü yolcuların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Vatandaşları İETT otobüsünü ittiği anlar kameralara yansıdı.

Diğer görüntülerde ise Eski Edirne Asfaltı üzerinden Cebeci Mahallesi istikameti dönüşünde kar nedeniyle yolda kaldı. Otobüs sürücüsünün olduğu yerde yaptığı manevralar sonrası kaldığı yerden kurtularak yoluna devam etti.

Selim Bayraktar - Hasan Tik
 

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