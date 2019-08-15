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Süper kupa maçında sahaya atlayan Youtuber ve 4 arkadaşı adli kontrolle serbest

Süper kupa maçında sahaya atlayan Youtuber ve 4 arkadaşı adli kontrolle serbest
Süper kupa maçında sahaya atlayan Youtuber ve 4 arkadaşı adli kontrolle serbest

UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş Park'ta dün akşam Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşının savcılık sorguları tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı 'izinsiz sahaya girmek' ve 'izinsiz sahaya girmeye iştirak etmek' suçlarından savcılığa ifade verdi.

Savcılık, ifadelerinin ardından 5 şüpheliyi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk etti.
Nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan 5 şüpheliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair yasa kapsamında Spor Müsabakalarını Seyirden Men cezası verildiği kaydedildi.  

Melike İnal

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